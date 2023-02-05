الحرب على أوكرانيا| موسكو تقرُّ بمقتل نحو 200 ألف جندي روسي

أربيل (كوردستان 24)- أقرّت موسكو بمقتل نحو 200 ألف جنديٍ روسي مصرعه، منذ بدء الحرب التي أعلنتها على أوكرانيا فبراير شباط 2022، في حصيلةٍ من المرجح أن ترتفع مع غياب أية بوادر لوقف المعارك.

يأتي ذلك، بينما تشنُّ القوات الروسية هجوماً شرقي البلاد، في محاولةٍ لاستغلال الأفضلية في ساحة المعركة قبل أن تصل إلى أوكرانيا الدبابات التي تعهّد حلفاء كييف بإرسالها.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول دفاع أميركي قوله، إن عدد قتلى وجرحى الجيش الأميركي يقدر بنحو 180 ألفاً.

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ورغم أن الحصيلة تتطابق مع تقديرات وزير الدفاع النرويجي، إيريك كريستوفرسن، الذي قال إن عددهم يقترب من 180 ألفاً، إلا أن مسؤولين أميركيين وأوروبيين اعتبروها أرقاماً "غير دقيقة".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أعلن سبتمبر أيلول 2022، أن 5937 عسكرياً روسيا قتلوا خلال المعارك الدائرة في أوكرانيا.

وهي المرة الثانية التي تنشر فيها السلطات الروسية أي إحصاء رسمي للضحايا، رغم أن القانون الروسي يحظر نشر أي بيانات عن الوفيات العسكرية أو أسمائهم، وتعتبرها سراً من أسرار الدولة.

ويسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،إلى حشد الروس من خلال تصوير حملة موسكو في أوكرانيا على أنها معركة وجودية ضد الغرب.

ومنذ أن بدأ الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022، ينعت بوتين سلطات كييف بـ"النازيين الجدد" الذي يرتكبون "إبادة" ضد السكان الناطقين بالروسية شرقي البلاد.

ونجحت القوات الروسية في حشد مئات الآلاف من جنود الاحتياط وصعدت من وتيرة هجماتها البرية، لا سيما شرقي أوكرانيا، في أعقاب سلسلة هزائم ميدانية الخريف الماضي.

ووفّر حشد بوتين لنحو 300 ألف من جنود الاحتياط للجيش الروسي إمدادات جديدة من المقاتلين الذين ساعدوا في سد الثغرات على طول خط الجبهة وإبطاء تقدم أوكرانيا.