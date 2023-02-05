صحيفة بريطانيّة تكشف مساعي سوناك الجديدة للقضاء على الهجرة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل إعلام بريطانية، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك مستعد للانسحاب من معاهدة دولية لحقوق الإنسان في محاولة للقضاء على الهجرة غير النظامية.

ومن المتوقّع أن يعلن سوناك ووزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، تشريعاً جديداً للهجرة خلال أسابيع، بعد تحذيرات من دخول 65 ألف مهاجر غير نظامي إلى البلاد خلال عام 2023 الحالي.

وقالت صحيفة تايمز البريطانية، إن سوناك وبرافرمان يضعان اللمسات الأخيرة على خطط أكثر تشريعات الهجرة قسوة في التاريخ البريطاني.

مؤكّدةً في تقريرٍ لها، أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية مستعدان للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن التشريع غير قانوني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من سوناك أنه "كان واضحاً عند تقديمه تشريعاً يفي بالتزامات بريطانيا الدولية، وأنه سيكون في إطار القانون الدولي".

ومن شأن التهديد بالانسحاب من الاتفاقية أن يشكّل خطاً فاصلاً حاداً بين حزبي المحافظين البريطاني بزعامة سوناك والعمال البريطاني المعارض؛ مما يؤكد موقف رئيس الوزراء المتشدد بشأن الهجرة.

وكان سوناك الذي يعدُّ من مؤيدي أي قانون يقلّص أعداد المهاجرين للبلاد، قد تعهّد بإصلاح أنظمة اللجوء "المعطلة" في المملكة المتحدة.

وأعلن عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد عبور القوارب غير القانوني من فرنسا قبل فوزه بزعامة حزب المحافظين العام الماضي.

يمكنك الاطلاع: إنقاذ 166 مهاجرا حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

وتشير التقديرات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة بنسبة 50% هذا العام مقارنة بعام 2022.

وخلال قيادته الخزانة التي تعدّ ثاني أهم وزارة بعد رئاسة الوزراء، منح كثيراً من التمويل لكل الجهود المبذولة لمنع وصول اللاجئين.