سیاسة

العراق يرسل مساعداتٍ إلى سوريا تضمُّ 28 صهريج وقود

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قافلة مؤلّفة من 28 صهريج وقود- فرانس برس
قافلة مؤلّفة من 28 صهريج وقود- فرانس برس
العراق العراق سوريا مساعدات زلزال

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إرسال قافلة تضم 28 صهريج وقود إلى سوريا، ضمن حزمة مساعدات تنوي بغداد تقديمها إلى دمشق بعد الزلزال الذي ضرب مناطق في شمالي البلاد.

وقال وزير النفط، حيان عبد الغني، "استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإرسال مساعدات عاجلة الى سوريا، فقد تم إرسال قافلة عاجلة تضم 28 حوضية تحمل وقود (البنزين وزيت الغاز، إلى جانب المساعدات الأخرى لإسناد الأشقاء في سوريا والوقوف معهم بعد الهزات الأرضية التي ضربت بعض المدن".

وأكد عبد الغني في بيانٍ له، أن "رئيس مجلس الوزراء قرر إرسال 70 طناً من المساعدات الضرورية عبر جسر جوي لضحايا الهزات الأرضية في سوريا"، مشيراً إلى" استمرار تقديم المساعدات العاجلة واللازمة".

وضرب زلزالٌ منطقة شرق المتوسط فجر الاثنين، تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى وانهيار آلاف الأبنية في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 قتيلاً و1449 مصاب بجروح مختلفة في حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس.

وكانت دمشق ناشدت المجتمع الدولي بـ "مدّ يد العون لها ودعم الجهود الحكومية التي تبذلها في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".

وعرضت حكومات ومنظمات دولية في أنحاء العالم تقديم الدعم بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.4  درجة وسط وجنوبي تركيا وشمال غربي سوريا.

 

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