خبيرٌ يحدّد مدة إعادة بناء المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- توقّع خبراء أن تستغرق إعادة بناء المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا اللتين تعرضتا لزلزال السادس من شباط، وقتاً طويلاً.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا، إلى أكثر من 25 ألف قتيل، وسط تضاءل آمال العثور على ناجين تحت الأنقاض.

وقال عضو جمعية هندسة الزلازل الأسترالية، كيفين ماكوي، إن "إعادة البناء في المناطق المنكوبة، ستستغرق وقتا طويلاً، ربما عقداً من الزمن على الأقل"، بحسب صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن في مؤتمرٍ صحفي، السبت، أن الحكومة التركية ستعيد إعمار المناطق المتضررة خلال عامٍ واحد!.

وأضاف ماكوي "تركيا لديها خريطة مخاطر جيدة وقوانين بناء، لكنها لم تتبع الطريقة التي انهارت بها العديد من المباني، كشفت عن ضعف التصاق مواد البناء، والمكونات الهيكلية غير الآمنة".

وشدد على أنه "بعد إزالة الحطام في المناطق المنكوبة، يجب على المسؤولين إجراء عمليات تقييم للمباني التي لا تزال قائمة".

وأضاف "رغم أن المباني السليمة قد تبدو جيدة بالعين المجردة، إلا أن سلامتها الهيكلية قد تكون متضررة، سيتوجب هدم بعضها، هذه العملية وحدها قد تستغرق سنوات".

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وأعلنت منظمة الخوذ البيضاء مقتل أكثر من 2166 شخصاً، وأكثر من 2950 جريح، في أكثر من 40 مدينة وبلدة وقرية في شمال غربي سوريا الخارجة عن سيطرة حكومة دمشق.

مؤكّدةً في الوقت ذاته، أن الزلزال تسبب بدمار نحو 479 مبنى سكني بشكل كامل وأكثر من 1481 مبنى بشكل جزئي.