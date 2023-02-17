داعش ينهي "نزهة الكمأ" بعشرات القتلى في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية اليوم الجمعة أن أكثر من 50 شخصاً قتلوا في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي بسوريا.

ووقع الهجوم تحديداً في البادية التدمرية جنوب شرق مدينة السخنة بعدما كان المواطنون يجمعون فطر الكمأ، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله "أقدمت مجموعات من إرهابيي داعش باستهداف المواطنين بالأسلحة الرشاشة لفترة طويلة وبكثافة ما أدى إلى ارتقاء هذا العدد من الشهداء".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن بعض الأشخاص من تمكنوا الهروب والخروج من المنطقة بعد وقوع الهجوم.

وأشار المرصد في بادئ الأمر إلى مقتل 26 مدنياً في حصيلة أولية.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من هجوم مماثل وقع السبت في المنطقة نفسها وخلف 16 قتيلاً، بحسب المرصد الذي أوضح أن الضحايا كانوا يجمعون الكمأ بدورهم، لافتاً إلى خطف 60 شخصاً في الهجوم نفسه.

وأضاف المرصد أن 25 من هؤلاء أفرج عنهم الجمعة في حين لا يزال مصير الآخرين مجهولاً.

وكثف تنظيم داعش في الأشهر الأخيرة هجماته الدامية رغم خسارته معاقله في سوريا والضربات التي تعرض لها من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وفي نيسان أبريل 2019، خطف داعش 19 شخصاً على الأقل معظمهم مدنيون في محافظة بوسط سوريا فيما كانوا يجمعون الكمأة.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً متشعباً، تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.