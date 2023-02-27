لندن تبدأ بمحاكمة عضوٍ في "بيتلز" التابعة لـ "داعش"

أربيل (كوردستان 24)- تبدأ اليوم الاثنين في العاصمة البريطانية لندن، محاكمة عضو مفترض في خلية "بيتلز" التابعة لتنظيم "داعش" والتي تخصّصت في تعذيب وإعدام الرهائن الغربيين في سوريا.

ونشطت الخلية في سوريا بين عامي 2012 و2015، ويواجه عناصرها الأربعة الذين نشأوا وأصبحوا متطرفين في لندن تهماً بالإشراف على احتجاز ما لا يقل عن 27 صحافياً وعاملاً في المجال الإنساني من عدة دول غربية.

ويلاحق آين ديفيس (39 عاماً) بتهم تتعلق بتمويل نشاط إرهابي عام 2014 وحيازة سلاح ناري عام 2013-2014 "لأغراض تتعلق بالإرهاب"، بحسب فرانس برس.

واعتُقِل ديفيس في تركيا في نوفمبر تشرين الثاني 2015، وقضت محكمة محلية بسجنه سبع سنوات ونصف السنة بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، لا سيما على خلفية انضمامه إلى منظمة محظورة.

وبعد الإفراج عنه، جرى ترحيله واعتقاله في أغسطس آب 2022 لدى وصوله إلى لندن، وبحسب الادعاء، قام ديفيس برحلات إلى السعودية والإمارات قبل أن يسافر إلى سوريا عام 2013 عبر تركيا.

وأطلق الرهائن الغربيون لقب "بيتلز" على هذه المجموعة للكنة أعضائها البريطانية، واكتسبت شهرة من خلال تصوير إعدام رهائن في مقاطع فيديو دعائية.

وأشهر عناصر المجموعة، هو البريطاني محمد إموازي الملقب بـ"جون الجهادي"، وقد قُتل في غارة بطائرة مسيّرة أميركية في سوريا عام 2015 بعد أن ظهر في عدة مقاطع فيديو تصور عمليات ذبح.

وحكم القضاء الأميركي العام الماضي بالسجن المؤبد على عضوين آخرين في الجماعة، هما الشافعي الشيخ وأليكساندا كوتي، بعد أن اعتقلتهما قوات سوريا الديمقراطية عام 2018.