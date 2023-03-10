بابا الفاتيكان: روسيا لا تتحمّل وحدها المسؤولية في حرب أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أكّد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أن روسيا لا تتحمل وحدها المسؤولية في حرب أوكرانيا، معتبراً أن مصالح ما أسماها بــ "إمبراطوريات" عديدة هي التي تحرّك تلك الحرب.

وأعرب البابا فرانسيس في مقابلةٍ مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، الجمعة، عن استعداده للسفر إلى موسكو ولقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل الدعوة إلى السلام.

وقال البابا إن الصراع تأجّج جراء "مصالح استعمارية وليس بسبب الإمبراطورية الروسية فحسب، ولكن بسبب إمبراطوريات أخرى".

وأضاف "خلال أكثر من 100 عام، اندلعت ثلاثة حروب عالمية: في 1914-1918، وفي 1939-1945، والحرب الحالية في أوكرانيا، والتي تعتبر هي أيضاً حرب عالمية، حيث بدأت على شكل أجزاء، لكن جميع القوى الكبرى باتت متورطة، وأصبحت أوكرانيا ساحة للمعركة، والجميع يتقاتلون هناك".

وكان البابا فرانسيس أعلن قبيل الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط، أن "النصر المبني على الأنقاض لن يكون أبداً انتصاراً حقيقياً".

وأطلق حينها نداءً جديداً من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، وأدان الحرب الروسية التي وصفها بـ"العبثية والقاسية".