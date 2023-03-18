بايدن يعلّق على قرار الجنائية الدولية ضد بوتين

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "يبعث إشارة قوية جداً".

وكانت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية أصدرت، الجمعة، مذكرتي توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل في الرئاسة الروسية ماريا بيلوفا.

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وتلزم الخطوة القانونية الجريئة الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددهم 123 دولة، باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطئت قدمه أراضيها.

وقال بايدن إن نظيره الروسي "ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا"، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.

وذكّر بايدن -خلال حديثه مع صحافيين في البيت الأبيض- بأنّ الولايات المتحدة ليست جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رغم ذلك اعتبر أن قرارها يبعث "إشارة قوية جداً".

يأتي ذلك، بعد مرور أكثر من عامٍ على إعلان موسكو الحرب على أوكرانيا والتي تسببت بمقتل آلاف الأشخاص وتدمير البنى التحتية، فضلاً عن فرار أكثر من مليوني أوكراني، معظمهم نساء وأطفال، إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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وقالت المحكمة إن بوتين ومفوضة حقوق الطفل قد يكونا متورطين "في جرائم حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني للأطفال ونقلهم بشكلٍ غير قانوني من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا".

وأضافت في بيان: "هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، لأنه ارتكب هذه الأفعال مباشرة، وبالاشتراك مع آخرين و/أو من خلال آخرين، ولعدم سيطرته بالشكل المناسب على العسكريين التابعين الذين ارتكبوا الأفعال أو سمحوا بارتكابها".

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرار المحكمة الجنائية الدولية بـ "التاريخي"، محمّلاً بوتين مسؤولية ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين.

من جانبها، وصفت الخارجية الروسية قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونياً"، بعد الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا".

وأضافت: "روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه"، موضحة أن موسكو "لا تتعاون" مع المحكمة.

وقالت إن مذكرات "التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونياً" بالنسبة إلى روسيا.

في غضون ذلك، اعتبر المتحدث باسم الكرملين أن قرار الجنائية الدولية "مستفز وغير مقبول ولا نعترف بالمحكمة ولا قيمة لقراراتها قانونياً".

من جهته، رحّب وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بوتين، قائلاً: إن "عجلة العدالة بدأت بالدوران".