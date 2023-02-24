الأمم المتحدة تدين الغزو الروسي وتدعو إلى انسحاب فوري من أوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- ساندت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بأغلبية ساحقة، قرارا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ نحو عام.

كما دعت الجمعية إلى انسحاب القوات من أوكرانيا ووقف القتال.

وكانت141 دولة قد أيدت القرار، وامتنعت 32 دولة عن التصويت، بينما اعترضت سبع دول، من بينها روسيا.

ويأتي ذلك تزامنا مع انسحاب عدد كبير من المندوبين خلال كلمة مندوب روسيا أثناء جلسة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة النمساوية فيينا، وفق ما أفادت "بي بي سي".

وجاء انسحاب المندوبين والتصويت في الأمم المتحدة قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الأولى للغزو.

ودعا تصويت الأمم المتحدة إلى إحلال السلام في أقرب وقت.

وأكد القرار من جديد على دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، رافضا مطالبات روسيا بضم مناطق في البلاد التي تحتلها.

وكان النواب في موسكو قد صوتوا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على ضم أربع مناطق في أوكرانيا بشكل غير قانوني.

كما طالبت الأمم المتحدة "الاتحاد الروسي بسحب جميع قواته العسكرية، فورا وبالكامل وبدون شروط، من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا"، ودعت إلى وقف القتال.

ولا تعد هذه الخطوة ملزمة من الناحية القانونية، بيد أنها تحمل أهمية سياسية.