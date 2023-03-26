الاستخبارات البريطانية تكشف حجم استخدام روسيا للمسيّرات الإيرانية في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت الاستخبارات البريطانية في تقريرٍ لها، الأحد، إن القوات الروسية شنّت منذ بداية مارس آذار الجاري 71 هجوماً في أوكرانيا عبر مسيرات شاهد الإيرانية.

ورجّح التقرير أن تطلق روسيا المسيرات الإيرانية من محورين في أوكرانيا لتقليل وقت الطيران أثناء إصابة الأهداف، بحسب الجزيرة نت.

وكثيراً ما تعلن السلطات العسكرية في أوكرانيا تصدّيها لهجماتٍ بمسيّراتٍ إيرانية انتحارية، تسفر في كثير من الأحيان عن سقوط قتلى وجرحى، فضلاً عن إحداث دمار في المباني والمنشآت.

وفي سبتمبر أيلول الماضي أعلنت أوكرانيا أنها تمكنت للمرة الأولى من إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد-136" في منطقة خاركيف تستخدمها القوات الروسية.

جاء ذلك بعد بضعة أسابيع من كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عزم روسيا شراء مئات من الطائرات القتالية الإيرانية المسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

في وقتٍ نفت طهران رسمياً أن يكون لديها نية لبيع طائرات مسيرة لروسيا، وقالت إن ما سلمته لموسكو كان قبل الحرب على أوكرانيا، في 24 فبراير شباط 2022.

وكانت الولايات المتحدة فرضت منتصف نوفمبر تشرين الثاني 2022، حزمة عقوبات جديدة على إيران، على خلفية تزويدها روسيا بمسيرات قتالية تستخدمها في حربها على أوكرانيا.

وتستهدف تلك العقوبات، الشركات المشاركة في إنتاج أو نقل الطائرات من دون طيار الإيرانية إلى روسيا، والتي استخدمتها في هجمات مدمرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.

وشملت العقوبات مركز "شاهد" لصناعة الطيران التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو المعني بتصميم وتصنيع طائرات بدون طيار من سلسلة "شاهد"، بما فيها طائرات "شاهد 136" التي استخدمتها روسيا بهجماتها على العاصمة الأوكرانية، كييف، وفي أوديسا وخاركيف.