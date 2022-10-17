إيران تنفي تزويد موسكو بالأسلحة في الحرب الروسية الأوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- نفت إيران تورّطها بتزويد الجيش الروسي بالأسلحة خلال الحرب المعلنة على أوكرانيا منذ الـ 24 فبراير شباط 2022، معتبراً أن تلك الاتهامات "لها أهداف سياسية".

جاء ذلك، بعد إعلان الجيش الأوكراني أن طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تُستخدم ضده خلال هجمات تشنها القوات الروسية.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاتهامات الموجّهة لبلاده حول مشاركتها في الحرب إلى جانب روسيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال في مؤتمرٍ صحفي اليوم الاثنين، "لسنا طرفاً في الحرب في أوكرانيا، ونرفض الحرب كحلٍّ لتسوية الأزمات السياسية، كما نرفض الاتهامات ببيع الأسلحة لأطراف الحرب في أوكرانيا والتقارير بهذا الشأن لها أهداف سياسية".

في غضون ذلك، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "إن الاتحاد يسعى للحصول على أدلة دامغة عن أي تورطٍ إيراني في حرب روسيا على أوكرانيا".

وأعرب كنعاني عن أمله في أن يتبنى الاتحاد الأوروبي "سياسات منطقية تجاه إيران"، داعياً الأطراف الأوروبية للتحلي بالعقلانية وتجنب التدخل في الشؤون الإيرانية".

وأضاف "بذلنا جهودنا لإنهاء النهج العسكري، ومن المفارقات المريرة أن الدول التي تصدر ملايين الدولارات من الأسلحة إلى واحد من طرفي الحرب؛ شنّت حرباً دعائية ضد إيران".

ونوّه على أن "ردنا على أي سلوكٍ غير بنّاء من جانب الدول الأوروبية سيكون متناسباً ومماثلاً".

في المقابل، قالت وزيرة خارجية السويد، آن ليندي، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تبنّوا عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية مسؤولة عما أسمتها بـ "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".