"حقوق الإنسان" ينتخب ممثل العراق في الأمم المتحدة عضواً لفريقه الاستشاري

أربيل (كوردستان 24)- انتخب مجلس حقوق الإنسان، ممثل العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عضواً لفريقه الاستشاري لمدة عام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف: "إن مجلس حقوق الإنسان اعتمد في نهاية الدورة الـ (52) تعيين أعضاء الفريق الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان، المؤلف من ممثلي المجموعات الإقليميَّة الخمس للأمم المتحدة من ضمنهم الممثل الدائم لجُمْهُوريَّة العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالكريم هاشم مصطفى عن مجموعة آسيا والمحيط الهادي".

وأضاف في بيانٍ تابعته كوردستان24، أن "عضوية الفريق الاستشاريّ ستمتد من 1 نيسان 2023 ولغاية 31 أذار 2024".

لافتاً إلى ان "الفريق الاستشاريّ الذي يتكون من خمسة أعضاء، يتولى النظر في قوائم المرشحين ومقابلة أصحاب الولايات من الإجراءات الخاصة (المقررين الخواص والخبراء المستقلين وأعضاء الافرقة العاملة)، وتقديم الأسماء المقترحة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان لاعتمادها من قبل المجلس في نهاية كل دورة".