رئيس حكومة إقليم كوردستان: تنفيذ الاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية سيكون بوابة خير للعراق بأكمله

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 22 أيار (مايو) 2023، أن تنفيذ الاتفاق النفطي المُوقع مؤخراً مع الحكومة الاتحادية سيكون بوابة خير للعراق كله، مشيراً إلى أن الإقليم أدّى ما عليه من التزامات وبانتظار أن تفي بغداد بواجباتها وتعهداتها.

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارته إلى مدينة عقرة للإعلان عن عدد من المشاريع الاستراتيجية، ومنها الإعلان عن تأسيس جامعة عقرة للعلوم التطبيقية، وتأسيس جامعة في منطقة كرميان باسم جامعة بوليتكنك كرميان (جامعة كرميان التقنية).

وتطرق رئيس الحكومة في كلمته إلى جملة من القضايا ومنها ما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة الاتحادية، وقال إن إقليم كوردستان بذل جهوداً مضنية مع الحكومة الاتحادية الجديدة بهدف التوصل إلى اتفاق يتعلق بمسائل النفط والموازنة وجميع القضايا الأخرى العالقة مع بغداد.

وأضاف قائلاً: "لقد أدّى الإقليم ما عليه من التزامات وأكثر من ذلك، وننتظر أن تفي الحكومة الاتحادية برئاسة السيّد محمد شياع السوداني بما عليها من التزامات، وأن تطبق الاتفاق النفطي تطبيقاً سليماً، إذ أن هذا الأمر لن يصب في مصلحة إقليم كوردستان فحسب، بل سيكون بوابة خير للعراق كله".

وأوضح رئيس الحكومة أن إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس النواب العراقي من شأنه أن يفتح باباً آخر من الناحية الاقتصادية، خاصة وأن إقليم كوردستان واجه ضغطاً اقتصادياً هائلاً خلال هذه الفترة.

وتابع: "كما تعلمون لم نصدّر نفط إقليم كوردستان منذ نحو شهرين، وعلى الرغم من ذلك إلا أننا لم نسمح بتوقف المشاريع في الإقليم".

وبيّن رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان ينتظر من الحكومة الاتحادية أن تنفذ التزاماتها تجاه الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم، من دون فرق وتمييز.