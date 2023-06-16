كوردستان 24 تنشر النص النهائي لقانون الموازنة العامة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أرسل مجلس النواب العراقي قانون الموازنة الاتحادية إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.

وصوّت مجلس النواب العراقي، في الـ 12 يونيو حزيران الجاري، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وتتكون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

منها إجمالي الإيرادات لذلك العام 134 تريليون 552 مليار 919 مليون 63 ألف دينار.

وبحسب القانون، فإن أكبر إيرادات الموازنة تعتمد على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولارًا للبرميل.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتبلغ قيمة موازنة العام 2023، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتبلغ حصة إقليم كوردستان في الموازنة 16 تريليون و 690 مليار دينار ، ما يعادل 1 تريليون و 384 مليار دينار شهرياً.

في وقتٍ تبلغ نفقات حكومة الإقليم على رواتب موظفيها 910 مليار دينار شهرياً.

واحتُسِب 100 دولار أميركي بقيمة 130 ألف دينار، وبذلك يكون إجمالي موازنة العراق لعام 2023 تبلغ 153 مليار 93 مليون و 932 ألف دولار.

يمكنك الاطلاع على نص القانون من هنا.