المفوضية تفتح باب تسجيل الأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن فتح باب التسجيل أمام الأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.

وحدّدت المفوضية المستقلّة الأول من يوليو تموز المقبل موعداً لبدء تسجيل الأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات، لغاية الـ 30 من الشهر ذاته.

وكانت مفوضية الانتخابات دعت جميع العراقيين المؤهّلين للتصويت، لزيارة مكاتب المفوضية الموزّعة في أنحاء البلاد لتحديث معلوماتهم، واستلام بطاقات التصويت الخاصة بهم.

يمكنك الاطلاع: مفوضية الانتخابات تدعو العراقيين لتحديث معلوماتهم

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي 28 مليون ناخب، بعد إضافة مواليد 2004 و 2005.

بينما لا يتجاوز عدد المحدّثين بياناتهم بايومترياً 18 مليوناً فقط، ما يعني أن أكثر من 10 ملايين ناخب يمكن أن يُحرموا من التصويت بالانتخابات القادمة ما لم يحدثوا بياناتهم وفق القانون الانتخابي الحالي بتعديله الثالث.

وبحسب قانون التعديل الثالث لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، فإن البطاقة البايرومترية أصبحت هي الأساس في الانتخابات المحلية المقبلة.

وكان مجلس النواب العراقي صوت في شهر مارس آذار الماضي، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

وحل البرلمان العراقي مجالس المحافظات، استجابةً لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2019، بسبب اتهاماتٍ لأعضاء تلك المجالس بهدر المال العام، وتفشي الفساد المالي والإداري.