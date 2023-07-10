سیاسة

أوميد صباح: الكابينة التاسعة صمدت بوجه كافة التحديات

author_image سوار أحمد
کوردستان أوميد صباح التشكيلة التاسعة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ديوان مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، أوميد صباح، اليوم الاثنين، ان التشكيلة الحكومية التاسعة، تمكنت من مواجهة كافة التحديات والصمود بوجهها.

وقال أوميد صباح، لكوردستان 24، ان التشكيلة الحكومية التاسعة، تمتلك خصوصية، اكتسبتها من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وهي الصمود ومواجهة كافة التحديات.

وأضاف "على الرغم من كافة الأزمات والتحديات، فإن الكابينة التاسعة، تمكنت من أن تبقى صامدة، وأن تبقى كوردستان اقوى، ولاتزال تخطط لتصبح كوردستان اقوى وأكثر ازدهارا.

وتمكنت الحكومة التاسعة من تخطي أزمات عصيبة على مدى السنوات الماضية من عمرها، في خضم تفشي فيروس كورونا والأزمة المالية والتي عصفت بالاقليم، وتفاقمت بعد أن قطعت الحكومة الاتحادية المستحقات الدستورية لإقليم كوردستان.

ورغم كل العراقيل، حققت التشكيلة الوزارية التاسعة، إنجازات مهمة في جميع القطاعات، سواء على صعيد تطوير القطاع الزراعي والسياحي والصناعي والتجاري ورقمنة مؤسسات الإقليم، أو على مستوى العلاقات مع الحكومة الاتحادية والعلاقات الدولية والإقليمية.

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