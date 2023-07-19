سیاسة

كلية الاركان البريطانية تمنح شهادة الماجستير لضابط في وزارة البيشمركة

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- منحت كلية الاركان البريطانية شهادة الماجستير في العلوم العسكرية للضابط في وزارة البيشمركة الكوردستانية المقدم الركن ريبين روجبياني.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان لها اليوم "كجزء من التنسيق ودعم المملكة المتحدة لكوردستان، شارك الضابط في وزارة البيشمركة المقدم الركن ريبين روجبياني في الدورة السادسة والعشرين لكلية الاركان والقيادة العسكرية البريطانية المتقدمة لمدة خمسة عشر شهراً، وحصل على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية".

وقال المقدم الركن ريبين روجبياني حول أهمية الدورة في كلية الاركان والقيادة البريطانية "تقوم الكلية البريطانية بتدريب ضباط الجيش البريطاني وحلفائها من 52 دولة، للقيادة العسكرية وتنفيذ العمليات العسكرية".

وبحسب بيان وزارة البيشمركة في حكومة كوردستان "في ختام حفل التخرج من الدورة العسكرية، قدم المقدم ريبين شعار وزارة البيشمركة للقائد العسكرية في الكلية، والذي بدوره عبر عن امتنانه لاقليم كوردستان، وأكد دعم كلية الاركان البريطانية لوزارة البيشمركة في حكومة كوردستان".

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