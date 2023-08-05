صبحي: أُعِدَّ قانون النفط والغاز من جانبٍ واحد ولم يؤخذ برأي الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكّد عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، صباح صبحي، أن هناك عدة أسباب لعدم تمرير مسوّدة قانون النفط والغاز.

ومن بين الأسباب التي تحدّث عنها صباح لـ كوردستان 24: "لم توضّح مسوّدة القانون حتى الآن، ما إذا كان سيُسمح لإقليم كوردستان باستخراج النفط أم لا".

وأضاف: "سبب آخر يتعلق بالمادة 112 من المسودة والتي تنص على أن إدارة الحقول النفطية الجديدة ستكون بالتنسيق مع إقليم كوردستان".

مُشدداً على أن إقليم كوردستان يصرُّ على أنه "لا يجب أن تكون الحكومة العراقية مسؤولة بمفردها عن ملف نفط الإقليم".

وقال صبحي: "أُعدِّت مسوّدة القانون من جانبٍ واحد ولم يؤخذ رأي حكومة الإقليم، لذلك نحن بحاجةٍ إلى خارطة طريق لكتابة المسوّدة ومشاركة كوردستان في إعدادها".

وأضاف: "اليوم هناك اجتماع بين وفدين فنيين من إقليم كوردستان ووزارة النفط العراقية، لمناقشة المسائل الفنية حول مسوّدة قانون النفط والغاز".

وتابع: "الموازنة يجب أن تنفّذ قبل الانتهاء من مشروع النفط والغاز، لأنها مرتبطة بحياة المواطنين، أما قانون النفط والغاز فيحتاج لاتفاقٍ سياسي حتى لا تحدث مشاكل في المستقبل".

يُذكر أن مشروع قانون النفط والغاز كُتِب منذ عام 2007، وفي عام 2011 كانت هناك محاولات لتمريره في البرلمان العراقي، لكنها فشلت بسبب الخلافات بين الأحزاب، والآن تبذل الحكومة العراقية جهوداً لإقرار القانون.