إيران: مقتل أكثر من 1300 مدني في المواجهات المستمرة مع واشنطن وتل أبيب

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، عن حصيلة جديدة لضحايا بلاده جراء التصعيد العسكري الأخير، مشيراً إلى سقوط عدد كبير من المدنيين نتيجة الصراع الدائر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال إيرواني: "لقد قُتل حتى الآن ما لا يقل عن 1332 مواطناً مدنياً إيرانياً في النزاعات مع إسرائيل والولايات المتحدة، فضلاً عن إصابة الآلاف الآخرين بجروح".

ووجه المندوب الإيراني انتقادات لاذعة لـ واشنطن وتل أبيب، متهماً إياهما باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران "بشكل متعمد". وأكد إيرواني أن القوات الإيرانية "اقتصرت في ردودها على ضرب الأهداف العسكرية فقط، وحرصت على تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، على عكس هجمات الطرف الآخر".

في المقابل، نفت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الاتهامات، وأكدتا في تصريحات منفصلة أن هجماتهما استهدفت مواقع عسكرية محددة، وأنها جاءت في إطار "الدفاع عن النفس".

يأتي هذا التصعيد في أعقاب موجة من الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل صباح يوم السبت، 28 شباط/فبراير 2026، والتي استهدفت مواقع داخل العمق الإيراني وأسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين.

وردت طهران سريعاً على تلك الهجمات بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف عدة قواعد ومقرات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في دول المنطقة، مما أدى إلى تفاقم التوتر الأمني في الشرق الأوسط.



