لقب ملكة جمال البرتغال يُمنح للمرة الأولى لامرأة متحولة جنسياً

أربيل (كوردستان24)- فازت مارينا ماشيته بلقب ملكة جمال البرتغال، في حدث يُمنح فيه هذا اللقب للمرة الأولى لامرأة متحولة جنسياً، فيما ستتنافس مع امرأة متحوّلة أخرى نالت لقب ملكة جمال هولندا، في مسابقة ملكة جمال الكون المرتقبة في السلفادور، على ما ذكرت وسائل إعلام برتغالية الجمعة.

وكانت ماشيته، وهي مضيفة طيران تبلغ 28 عاماً، أوّل مرشّحة تشارك في مسابقة ملكة جمال البرتغال التي فازت بها الخميس في بوربا بمنطقة إيفورا (جنوب شرقي).

وكتبت عبر مواقع التواصل قبيل فوزها "أنا فخورة كوني أول امرأة متحوّلة جنسياً تتنافس على لقب ملكة جمال الكون في البرتغال".

وأضافت "لم تُتح لي لسنوات المشاركة في المسابقة، واليوم أنا فخورة بأن أكون واحدة من المتأهلات المذهلات إلى المرحلة النهائية" للتنافس على لقب ملكة جمال البرتغال.

وفي تموز/يوليو، باتت ريكي كوله (22 سنة) أول امرأة متحولة جنسياً تفوز بلقب ملكة جمال هولندا.

وستخلف مارينا ماشيته وريكي كوله الإسبانية أنجيلا بونس التي أصبحت عام 2018 أول مرشحة متحولة جنسياً تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون.