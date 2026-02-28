روسيا تمنح المهندس الكوردي "نوريك موسيان" شهادة رسمية في حماية الآثار الثقافية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تعكس التقدير للكفاءات العلمية والفنية، منحت وزارة الثقافة الروسية المهندس والرسام الكوردي "نوريك موسيان" شهادة تخصصية في مجال "حماية الآثار والمنشآت الثقافية"، وذلك بموجب قرار رسمي حمل توقيع نائب وزير الثقافة الروسي.

ويعد "نوريك موسيان"، وهو شاب كوردي من مواليد جمهورية أرمينيا ويقيم حالياً في العاصمة الروسية موسكو، من الشخصيات الشابة التي تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الإبداعية؛ حيث نظم حتى الآن خمسة معارض فنية شخصية في مدن روسية مختلفة، ويضم رصيده الفني أكثر من 500 لوحة وعمل فني.

أما في الجانب الأكاديمي والمعماري، فقد حقق موسيان تفوقاً لافتاً بحصوله على المركز الأول لمد أربع سنوات متتالية في مسابقة "الهندسة المعمارية الدبلوماسية"، ونال تكريماً خاصاً من وزارة الخارجية الروسية. ونتيجة لتميزه الدراسي الاستثنائي، مُنح العام الماضي مقعداً لدراسة الماجستير في الهندسة المعمارية كهدية تقديرية من جامعته.

وفي تصريح حول طموحاته المستقبلية، أعرب المهندس موسيان عن أمله في نقل تجربته إلى أرض الوطن، مؤكداً سعيه لإقامة معارض فنية في مدن أربيل والسليمانية ودهوك في القريب العاجل، ورغبته الجادة في المساهمة بتطوير المشاريع الهندسة المعمارية داخل إقليم كوردستان.