اليابانيون يجدون سكينتهم في "صناديق الموت اللطيفة"!

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بعيداً عن الطرق التقليدية كاليوغا والتدليك، لجأ اليابانيون إلى صرعة جديدة كلياً للتخلص من الإجهاد: الاسترخاء داخل توابيت مزينة بالأزهار والرسوم الكرتونية.

في طوكيو، أصبح بإمكانك استئجار تابوت "مودرن" لمدة نصف ساعة لنسيان همومك الدنيوية، سواء كنت ترغب في قيلولة سريعة أو تأمل هادئ.

هذه التوابيت ليست كئيبة كما تتصور، فهي تأتي بتصاميم مستوحاة من ثقافة "الكاواي" اليابانية، وتضم زخارف تتنوع بين الجماجم الملونة والآلات الموسيقية. وبحسب القائمين على التجربة، يخرج الزبائن وهم يشعرون بالانتعاش وكأنهم وُلدوا من جديد.

المصممة ميكاكو فوس، التي تصف نفسها بأنها ناجية من أزمات نفسية، تهدف من خلال هذه الفكرة إلى تغيير نظرة المجتمع للموت وتحويله إلى عمل فني يساعد الناس على التمسك بالحياة ومواجهة الأفكار الانتحارية عبر تجربة شعور "النهاية" في بيئة آمنة ومريحة.

المصدر: صحیفة تایمز البریطانیة