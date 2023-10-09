حركة حماس تُهدد "بإعدام الرهائن المدنيين" في حال استمرار القصف على سكان قطاع غزة

أربيل (كوردستان 24)- هددت حركة حماس الاثنين "بإعدام الرهائن المدنيين" لديها في حال استمرار القصف على سكان قطاع غزة.

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس "أن كل استهداف لشعبنا بدون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين".

وأضاف أبو عبيدة في اليوم الثالث من الهجوم المباغت الذي نفذته الحركة انطلاقاً من قطاع غزة بحراً وبراً وجواً، "قررنا أن نضع حداً للإجرام" الإسرائيلي "ضد أبناء شعبنا".

وقُتل أكثر من 900 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة حماس وأصيب نحو 2506 إسرائيلياً، بحسب الجيش.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مساء الاثنين ان "أكثر من 100 شخص تم أسرهم".

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف قطاع غزة حيث قتل ما لا يقل عن 687 وجرح 3726 شخصاً وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة وقال"نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شي مغلق".

المصدر: AFP