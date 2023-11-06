فصيل عراقي يتبى استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بـ 4 صواريخ

أربيل (كوردستان 24)- أكدت تقارير صحفية استهداف قاعدة عين الأسد الجوية، في محافظة الأنبار، والتي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى غرب البلاد.

وأفادت التقاير، بتعرض القوات الأميركية في قاعدة الأسد الجوية غرب العراق، ليلة الأحد/ الاثنين، لهجوم صاروخي، مشيرةً إلى أنها 4 صواريخ على الأقل.

من جهته، أعلن فصيل "المقاومة الإسلامية في العراق - مجموعة الظافرين"، تبنيه للهجوم.

وجاء ذلك في بيان، قال فيه إن "مجاهديه" قاموا ليلاً باستهداف عدة أهداف في قاعدة عين الأسد، بأربعة قذائف هاون، "أصابت أهدافها وانسحب المجاهدون بسلام"، الاستهداف أعقب مغادرة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بغداد مساء الأحد، حيث زار العراق في زيارة غير معلنة والتقى مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

يذكر أنه وفي 30 تشرين الأول الماضي، تعرضت قاعدة عين الأسد غرب الأنبار لهجوم صاروخي بأربعة قذائف.

وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهددت جماعات مسلحة عراقية باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل.