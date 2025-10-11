زيباري: الحكومة العراقية ورئاسة الوزراء تفتقدان العمق الدولي والدبلوماسي

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، إن الحكومة العراقية ورئاسة الوزراء تعانيان من نقص في العمق الدولي والدبلوماسي في تعاملاتهما.

وأضاف زيباري في تدوينة على منصة إكس، أن الحكومة "أسرى تجليات الماضي الفاشل، فاللغة مشكلة والتواصل الإنساني والدبلوماسي مشكلة أخرى، وكذلك المصداقية في التعامل الدولي من خلال مؤسسات الدولة"، معبراً عن أمله في أن تسهم الندوة الحالية في إيجاد حلول لهذه القضايا.