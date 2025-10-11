غواتيمالا تستقبل مجموعة أولى من المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبلت غواتيمالا أول مجموعة من رعايا دول ثالثة تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، على ما ذكرت السلطات في البلاد، وذلك التزاما بما تعهدت به لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وجاء في بيان لوكالة الهجرة أن مجموعة تضم ثلاثة هندوراسيين رُحّلت من الولايات المتحدة إلى جانب 56 من غواتيمالا.

وأوضح البيان أنه سيتم إعادة الهندوراسيين إلى بلدهم الأم بمساعدة وزارة الخارجية، لضمان "استقبال لائق".

وكانت غواتيمالا التي يتحدر منها عدد كبير من المهاجرين إلى الولايات المتحدة، استقبلت بالفعل رعاياها المرحلين منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

والعام الماضي، في ظل ادارة جو بايدن، وصل الى غواتيمالا 61680 شخصا تم ترحيلهم جوا (508 رحلات جوية).

خلال زيارة روبيو في فبراير/شباط، وعد الرئيس الغواتيمالي برناردو أريفالو بزيادة عدد رحلات ترحيل "مواطني البلاد والأجانب".

وأطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة ترحيل جماعي، اتاحت إعادة بعض المهاجرين إلى بلدانهم الأم، كما ابرمت اتفاقيات مع حكومات مستعدة لاستقبال الأجانب، مما أثار مخاوف منظمات حقوق الإنسان.

