ترجيح مصرع 18 مفقوداً إثر انفجار مصنع في الولايات المتحدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- رجح قائد شرطة مقاطعة همفريز في ولاية تينيسي كريس ديفيس، اليوم السبت، مصرع ثمانية عشر مفقوداً إثر انفجار وقع في مصنع للذخيرة في جنوب الولايات المتحدة الجمعة.

وقال ديفيس في مؤتمر صحافي غداة الكارثة "نفترض حالياً أنهم لقوا حتفهم"، نظراً لعدم العثور على أي ناجين.

وأضاف "نعمل حالياً على تحديد هوية الجثث".

وقع الانفجار صباح الجمعة قرابة الساعة 7,45 (12,45 بتوقيت غرينتش)، ودمر مبنى بأكمله في مصنع لشركة "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز".

وأعلنت السلطات في البداية فقدان 19 شخصاً قبل أن تُخفّض الحصيلة لاحقاً إلى 18.

ولم يستبعد ديفيس السبت احتمال وجود عمل إجرامي.

وتحدثت "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز" في بيان على موقعها الإلكتروني عن "حادث مأسوي".

وتؤكد الشركة التي تأسست عام 1980، أنها "متخصصة في تطوير وتصنيع وتخزين مجموعة واسعة من منتجات الطاقة والمتفجرات للقطاعات العسكرية والفضائية".