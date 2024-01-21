المفوضية تعلن المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية

أربيل(كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المصادقة، على نتائج الانتخابات المحلية.

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي عمر أحمد في بيان: إن "مجلس المفوضين صادق على نتائج الانتخابات المحلية".

يذكر أنه في 28 من شهر كانون الأول الماضي، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات.

وفي الـ14 كانون الأول الماضي، أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بأنها تسلمت من الهيئة القضائية للانتخابات 248 قراراً بشأن الطعون المقدمة للمفوضية، مشيرة إلى أن الأغلبية العظمى من القرارات كانت بالرد.

وتوجه العراقيون الاثنين 18 كانون الأول 2023، إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجالس المحافظات، في انتخابات هي الأولى منذ عقد من الزمن. وفتحت صناديق الاقتراع الساعة 07:00 صباحاً الاثنين (04:00 بتوقيت غرينتش).

وشملت هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 حيث هناك 3 محافظات في إقليم كوردستان غير مشمولة بهذه الانتخابات المخصصة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

يذكر أنه جرت يوم السبت (16 كانون الأول 2023) عملية الاقتراع الخاص للانتخابات الخاصة بالقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون.

وكان مجلس الوزراء قد حدد في مطلع شهر حزيران الماضي يوم 18 من شهر كانون الأول الجاري موعداً لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية للعام 2023.