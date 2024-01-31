سیاسة

رومانوسكي: الولايات المتحدة تشارك العراق الهدف بدعم نظام مالي سليم وقوي

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العراق

أربيل(كوردستان24)- رحبت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، ألينا رومانوسكي، بزيارة، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إلى بغداد.

وقالت رومانوسكي في منشور على منصة إكس، "تتشارك الولايات المتحدة والعراق بالهدف المتمثل بدعم نظام مالي سليم وقوي في العراق، والذي سيجذب الاستثمار ويعود بالنفع في نهاية المطاف على الشعب العراقي. أسعدتني زيارة نيلسون الأولى إلى العراق، لقد عززت هذا التعاون المهم".

و قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، إن أكبر مسؤولي العقوبات بالوزارة سافر إلى بغداد الأحد، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمواجهة التهرب من العقوبات في العراق، وحمل القطاع المالي في البلاد على أن يكون متوافقاً مع المعايير الدولية.

وقال المتحدث إن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، سافر إلى العراق من الأحد إلى الاثنين، حيث التقى كبار المسؤولين العراقيين، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في إطار العمل المستمر لمكافحة التمويل غير المشروع.

وصنفت الولايات المتحدة الاثنين، "مصرف الهدى العراقي" كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقاً رئيسياً، فيما يتعلق بغسل الأموال، واتهمته بالعمل كقناة لتمويل الإرهاب. وفرضت واشنطن عقوبات على مالك البنك.

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