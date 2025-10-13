مصدرٌ دبلوماسي: تركيا مارست ضغوطاً لمنع نتنياهو من حضور قمة غزة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدرٌ دبلوماسي بأن تركيا بدعمٍ من العراق، مارست ضغوطاً لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من المشاركة في قمة شرم الشيخ حول غزة.

وقال المصدر "بمبادرة من الرئيس (رجب طيب) إردوغان وبفضل الجهود الدبلوماسية لتركيا ودعم قادة آخرين، لن يحضر نتانياهو الاجتماع في مصر".

وبعدما أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي أنه سيحضر القمة، عاد وألغى هذا الأمر بحجة تزامنه مع الأعياد اليهودية.

بدوره، أعلن العراق رفضه لمشاركة نتانياهو في القمة، وفق ما افاد علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال المسؤول المذكور إن "الوفد العراقي ابلغ الجانب المصري بعدم استعداده للمشاركة في القمة الاقليمية إذا حضر نتانياهو".

واضاف أن "الجانب المصري أبلغ نتانياهو بعدها بأنه لا يمكن استقباله، ما ادى الى إلغاء مشاركته"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكانت طائرة الرئيس التركي تستعد للهبوط في مدينة شرم الشيخ المصرية حين أعلن نتانياهو مشاركته التي لم تكن مقررة سابقا.

وذكر مراسل لصحيفة حرييت كان في طائرة إردوغان أن الطائرة حلقت لوقتٍ إضافي فوق البحر الأحمر في انتظار تأكيد المشاركين أن نتانياهو لن يحضر.

وتركيا القريبة من قادة حماس، شاركت في المفاوضات مع الحركة الفلسطينية في الدوحة، إلى جانب قطر ومصر، وتعتزم أداء دور في السهر على تطبيق وقف إطلاق النار في غزة.