رغم الأزمة الاقتصادية.. حكومة كوردستان تعزّز القطاع الصحي في الإقليم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- خلال السنوات الخمس الماضية، أولت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان اهتمامًا كبيرًا بتعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي، بحيث تم إنشاء 67 مستشفى متطورًا في مناطق مختلفة من الإقليم.

ونظرًا لقوة النظام الصحي في إقليم كوردستان، يتجه مواطنو وسط العراق وجنوبه إلى مستشفيات الإقليم لتلقي العلاج.

توفير الأدوية، والفحوصات، والأجهزة التشخيصية اللازمة، كلها تندرج ضمن ضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، كما أنها من الأهداف المعلنة لحكومة كوردستان في سبيل تقوية بنيتها التحتية الصحية.

فالصحة الجيدة تُعدّ واحدة من بين الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة ضمن برنامج الأمم المتحدة، وقد تمكن الإقليم من تحقيق هذا الهدف بدرجة كبيرة.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ورغم الأزمة المالية التي كانت عائقًا كبيرًا، تم استثمار مبالغ ضخمة في القطاع الصحي، حيث نُفّذ 35 مشروعًا صحيًا بتكلفة بلغت 372 مليونًا و221 ألف دولار، كما أُنشئت 67 مستشفى متطورًا في مناطق مختلفة من الإقليم.

وخلال فترة الأزمة الاقتصادية نفسها، تم إنشاء 31 مركزًا صحيًا ومركزًا تخصصيًا، و8 مستشفيات ومراكز جديدة لعلاج السرطان، تُقدَّم فيها جميع الأدوية والفحوصات المطلوبة مجانًا ودون تمييز.

وفي هذا الإطار، يجري حاليًا بناء مستشفيين جديدين، كما بدأ العمل بإعادة تفعيل صندوق خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تقديم خدمات مجانية كاملة لمرضى الثلاسيميا.

وليس فقط المواطنون الكورد من يتلقون العلاج في مستشفيات الإقليم، بل أيضًا مواطنو وسط العراق وجنوبه يتجهون إليها للعلاج.

ويقول أحد المواطنين من بغداد، الذي تلقى العلاج في أحد مستشفيات إقليم كوردستان، لـ كوردستان 24: المرضى من بغداد، والرمادي، والديوانية، وكل مناطق العراق يأتون للعلاج في الإقليم، رغم أن تكاليف العلاج مرتفعة، إلا أن الخدمات المقدَّمة هنا تدفعنا إلى الشعور بالطمأنينة، نشعر براحة كبيرة في كوردستان ومستشفياتها.

وفي إطار تنظيم أسعار وجودة الأدوية عبر القطاع الخاص، عملت حكومة الإقليم بشكل خاص على ضمان الثقة في الدواء، بحيث إن أي دواء يُعطى للمريض في المستشفيات يحمل ملصقًا خاصًا، مما يتيح للمواطن التأكد من نوع الدواء وجودته وسعره.

ويبلغ الإنفاق الشهري لوزارة الصحة في إقليم كوردستان نحو 24 مليار دينار، فيما يقدم 7,871 طبيبًا و22,147 ممرضًا الخدمات الصحية لأكثر من ستة ملايين مواطن.

تستوعب مستشفيات إقليم كوردستان يوميًا نحو 11,147 مريضًا، ورغم الضغط الكبير، فإن القطاع الصحي في الإقليم مستمر في التطور والتقدم.