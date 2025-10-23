مشاريع حكومة كوردستان المائية تنعش الزراعة في قضاء عقرة

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- على الرغم من حلول فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لا يزال ريّ البساتين والحقول مستمراً في عدد من مناطق قضاء عقرة، بفضل البحيرات الاصطناعية التي أنشأتها حكومة إقليم كوردستان خلال السنوات الماضية.

وفي ظل موجة الجفاف التي تشهدها المنطقة، يؤكد المزارعون أن هذه المشاريع أنقذت أراضيهم ومحاصيلهم من الجفاف، إذ يقول فوزي طه، وهو مزارع من قرية رأس العين التابعة لقضاء عقرة، في تصريح لموقع كوردستان24، لولا هذه البحيرة الاصطناعية في قريتنا، لجفّت الأنهار والأشجار والبساتين هذا العام بسبب الجفاف، وقد استفدنا كثيراً منها في الزراعة وتربية المواشي.

يُشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان أنشأت 41 سداً وبحيرةً اصطناعية في قضاء عقرة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في دعم الزراعة وتأمين المياه لعشرات آلاف الدونمات من الأراضي والبساتين.

من جهته، قال المزارع صالح محمد من القرية لموقع كوردستان24، "نوجّه شكرنا لحكومة إقليم كوردستان التي أنشأت هذه السدود، فقد تمّ بفضلها ريّ عدد كبير من الأشجار والبساتين، واستفاد منها أكثر من 100 ألف شجرة مثمرة.

وأضاف صالح محمد: كما توفّر هذه السدود أكثر من مليون متر مكعب من المياه سنوياً للزراعة، وتتركز منتجاتنا الزراعية على الزيتون والفستق والرمان والتين.