مفوضية الإنتخابات تدرب الآلاف من موظفي الاقتراع في أربيل

2025-09-04 11:16

أربيل (كوردستان24)- ضمن إطار استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، أطلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عملية تدريب واسعة في أربيل.

يبدأ هذا التدريب أولاً مع عدد من الموظفين والملاكات، الذين سيتولون لاحقاً تدريب نحو ثمانية آلاف شخص آخر، بهدف ضمان الجاهزية الكاملة لإدارة عملية الاقتراع.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، في تصريح لقناة كوردستان24، إن المفوضية مستمرة في مرحلة التحضيرات وقد بدأت جولات تدريبية لموظفيها، الذين سيتولون بدورهم تدريب قرابة ثمانية آلاف موظف في مراكز الاقتراع.

وأوضح جميل أن المفوضية شكّلت لجنة خاصة لمتابعة أي خروقات انتخابية، كما أطلقت حملة وطنية لحث المواطنين على استلام بطاقاتهم الانتخابية، إذ ما زال قرابة ثلاثة ملايين بطاقة لم تُستلم بعد.

وبشأن تدقيق أسماء المرشحين، كشف المسؤول في المفوضية أنه تم استبعاد 750 مرشحاً؛ منهم 350 بقرار قضائي، و129 بسبب تورطهم في قضايا جنائية، و154 لعدم استيفائهم الشروط والوثائق المطلوبة.

أما فيما يتعلق بالتحضيرات التقنية، فقد أشار جميل إلى أن المفوضية أجرت حتى الآن ثلاث تصويتات تجريبية. في البداية ظهرت مشكلات تقنية في قراءة بصمة بعض الناخبين، لكن تم حلها عبر أجهزة الكاميرا. وفي إقليم كوردستان تم تحديد 1312 مركز اقتراع ليوم التصويت العام.

وشدد رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية على أن إدارة الانتخابات المقبلة تحتاج إلى ما بين 140 و150 ألف موظف. من جانبه، أعلن رئيس فريق انتخابات إقليم كوردستان في المفوضية نبز عمر أن الإقليم وحده بحاجة إلى 42 ألف موظف. كما أشار إلى أنه بعد استلام بطاقات الناخبين من المراكز سيتم الشروع بتوزيعها مجدداً.

وأكد نبز عمر أنه رغم وجود بعض المشكلات التقنية البسيطة في المرحلة الأولى، إلا أنها عولجت في المرحلة الثانية، مطمئناً إلى أن بطاقات الناخبين ستصل من إيطاليا إلى المراكز الانتخابية في عموم العراق وإقليم كوردستان خلال الشهر الحالي.

وصلت المفوضية حالياً إلى المراحل النهائية من استعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. ومن المقرر بعد اعتماد القائمة النهائية للمرشحين، أن تبدأ التحضيرات التقنية الخاصة بتوزيع وتنظيم مراكز الاقتراع في جميع الدوائر الـ19 للانتخابات. ومن المتوقع أن تُطلق الحملة الانتخابية في منتصف الشهر المقبل وتستمر لمدة شهر كامل.