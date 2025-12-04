الجيش الإسرائيلي يعلن نيته قصف مناطق في جنوب لبنان ويدعو السكان لإخلاءات في قريتين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، نيته قصف مناطق في جنوب لبنان، ودعا سكان قريتين لإخلاءات قبل استهداف "بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".

وأنذر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس" سكان جنوب لبنان بمهاجمة "جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي"، متهماً الحزب بمحاولة "إعادة إعمار أنشطته في المكان".

ودعا سكان مبان محددة في قريتيّ جباع ومحرونة لإخلائها والابتعاد عنها قدر 300 متر على الأقل.

ويأتي ذلك غداة اجتماع للجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحزب الله، شمل مندوبان مدنيان من إسرائيل ولبنان لأول مرة منذ عقود كما حضرت الموفدة الأمريكية للبنان مورغان أورتاغوس الاجتماع.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجواء المحادثات بأنها "إيجابية"، لكنه شدد على أن "نزع سلاح حزب الله أمر لا مفرّ منه"، بمعزل عن أي تطور في مجال التعاون الاقتصادي.

وتوصّلت إسرائيل وحزب الله في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد عام من مواجهة دامية.

غير أن الدولة العبرية واصلت قصف لبنان رغم سريان الهدنة، وتقول إن ضرباتها تستهدف عناصر من الحزب أو منشآت تابعة له، متهمة إياه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال العمل على إعادة بناء قدراته التي تعرضت لدمار كبير خلال الحرب بين الطرفين.

ورغم سريان الهدنة أيضاً، لا تزال إسرائيل تبقي على قواتها في خمس مرتفعات في الجنوب.

المصدر: فرانس برس