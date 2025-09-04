حادث سير يودي بحياة ثلاثة مواطنين ضمنهم عنصر من البيشمركة

2025-09-04 11:45

أربيل (كوردستان24)- لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم، وأصيب آخر بجروح بليغة اليوم الخميس 4 أيلول 2025، جراء حاث سير على الطريق الرابط بين محافظتي دهوك وأربيل، ضمن حدود ناحية روڤيا، وبالتحديد عند مجسر قرية برده‌سور.

وقال مدير شرطة المرور في ناحية روڤيا، المقدم سعدي عبد الله في تصرّيح لـكوردستان24 إن عائلة من أهالي أربيل كانت عائدة من دهوك باتجاه أربيل، وعند مرورها بالقرب من قرية گرده‌سور اصطدمت بأحد عناصر البيشمركة الذي حاول قطع الطريق للوصول إلى واجبه، ما أدى إلى وفاته، بينما فقد سائق سيارة العائلة السيطرة واصطدم بجدار إسمنتي، فأسفر ذلك عن مصرع السائق وزوجته، في حين أصيبت إحدى بناتهما بجروح خطيرة، بينما كانت حالة الابنة الأخرى مستقرة.

وبحسب معلومات مراسل كوردستان24 في عقرة، أري حسين، فقد نُقل جثمان عنصر البيشمركة إلى دائرة الطب العدلي في عقرة، فيما أُرسلت جثتا الزوجين إلى أربيل مع الطفلتين المصابتين.