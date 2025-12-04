العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 8 أشخاص جنوب حلب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- عثر على مقبرة جماعية تضم رفات 8 أشخاص مجهولين بينهم طفل وسيدة في قرية تركان جنوب شرقي المدينة.

ووفق المعلومات، فقد عثر على الرفات داخل الحفر التي تستخدم لتخزين المياه في المنطقة.

وتضاف هذه المقبرة إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها النظام السابق وأجهزته الأمنية بحق الشعب السوري، والتي تبرز حجم الانتهاكات الممنهجة التي كان يرتكبها ضد المدنيين.

وقد بلغت حصيلة المقابر الجماعية المكتشفة وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ سقوط الطاغية بشار الأسد 49 مقبرة جماعية، احتوت على رفات 2863 ضحية، موزعة كالتالي:

–6 مقابر جماعية في ديرالزور ضمت رفات 114 جثة بينهم 6 أطفال.

_10 مقابر جماعية بريف دمشق ضمت رفات 218 جثة.

–7 مقابر جماعية بحماة ضمت رفات 47 جثة.

-14 مقبرة جماعية في حمص، تضم رفات 1295 جثة، بينهم 3 أطفال و4 نساء.

–5 مقابر جماعية في درعا ضمت رفات 141 جثة.

-3 مقابر جماعية في دمشق ضمت رفات 1025 جثة.

–2 مقبرتان جماعيتان في إدلب ضمت رفات 10 جثث.

–2 مقبرة في حلب ضمت 12 جثث.

المصدر.. المرصد السوري