البيشمركة تقترب من إنهاء عملية توحيد قواتها وفق خطة شاملة

2025-09-05 22:30

أربيل (كوردستان 24)- وصلت عملية توحيد قوات البيشمركة، التي تُشرف عليها وزارة البيشمركة، إلى مراحلها النهائية، بعد تشكيل سبع فرق حتى الآن، على أن تتولى أربع فرق إضافية مهامها قريباً.

واكتمل تدريب المشاة للقوات، ولم يتبقَّ سوى استكمال الإجراءات الإدارية لوضعها بالكامل تحت قيادة الوزارة.

وتغيّرت طريقة توحيد القوات منذ عام 2023، حيث تم دمج عدة ألوية في فرقة واحدة لتسهيل قيادتها وتنظيمها.

ويتم حالياً إصدار الأوامر لأربع فرق إضافية، وبعد وضع قوات الفرقتين 70 و80 تحت إشراف الوزارة، ستُقسّم هذه القوات على منطقتين مختلفتين.

وقال اللواء عثمان محمد، مدير الإعلام والتوعية الوطنية في قوات البيشمركة، لـ كوردستان 24: سيكون لكل فرقة مكتملة فريق استشاري خاص، وسيتم تدريبها على القيادة والسيطرة والمعلومات.

وأضاف أن جهود الوحدتين 70 و80 في عملية دمج ونقل وتنظيم القوات كانت محورية لإنجاح العملية.

ويُعد توحيد القوات رغبة القيادة السياسية، وتحظى العملية بدعم حكومة إقليم كوردستان وقوات التحالف لضمان نجاحها.

وأكد الخبير العسكري وفاء محمد أن هذه الخطوة تصب في مصلحة جميع الأطراف وشعب كوردستان، وستعزز الموقف الوطني للإقليم.

وبحسب الاتفاق بين وزارة البيشمركة والبنتاغون، فإن العام المقبل يمثل الموعد النهائي لإتمام دمج كافة قوات البيشمركة.