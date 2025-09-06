حدائق كركوك تُحتضر: سرقة المعدات وتراجع الرقابة يثير غضب المواطنين

منذ 18 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يواجه سكان حي شورجة في مدينة كركوك مشاكل متكررة مع حدائقهم العامة، حيث يتعرض الأثاث والمعدات للسرقة والتدمير، فيما تظل الجهات المعنية غير قادرة على حل المشكلة بشكل فعال.

وأرسل أهالي الحي مقطع فيديو إلى مراسل كوردستان24 في المدينة، يوضحون فيه تضرر حدائقهم وطلبوا نشر تقرير إعلامي لإبلاغ الجهات المختصة ومنع استمرار هذا العبث.

وأظهر الفيديو وجود مقاعد مفقودة في الحديقة، بينما كشفت المتابعة الصحفية لكوردستان24 أن هذه المقاعد سرقها بعض الأشخاص، إضافة إلى الإهمال الواضح في صيانة الحديقة.

وقال محمد حسن، أحد سكان شورجة، لكوردستان24: كانت هناك ثلاثة مقاعد في الحديقة، جميعها سُرِقت، وكل شيء فيها مكسور.

وأضاف: نطالب الإعلام أن يوصل صوتنا للجهات المعنية لتعيد لنا ممتلكاتنا، فقناة كوردستان24 هي الوسيلة الوحيدة لإيصال صوتنا.

من جانبه، حسن محمود، مواطن آخر، أكّد أنه يزور الحديقة يومياً لممارسة الرياضة، لكنه يشعر بالحزن لرؤية المقاعد المكسورة وسرقة المعدات: أبلغ الناس والجيران بما يحدث، لكن لا أحد يستجيب.

وأشار نائب قائمقام كركوك إلى أن الشرطة حاولت منع سرقة المعدات، إلا أن حتى الآن لم يُعتقل أي شخص.

بينما قال فلاح يايجلي، قائمقام قضاء كركوك المركزي: يجب على البلدية مراقبة الحدائق، وقد أبلغنا الشرطة عدة مرات، لكن لم يُتخذ أي إجراء، وتقول البلدية إن ميزانيتها محدودة ولا تستطيع صيانة الحدائق بالشكل المطلوب.

وتبلغ مساحة الحدائق في مدينة كركوك نحو 291,831 متر مربع، إلا أن نسبة المساحات الخضراء لا تتجاوز 2%، ما يجعل أغلبها عرضة للجفاف والتحول إلى تراب، ويؤكد السكان أن الإهمال ساهم في تدهور الحالة البيئية للحدائق.

وأكد المواطنون أن استمرار هذا الوضع يحد من قدرتهم على الاستفادة من الحدائق العامة ويؤثر سلباً على جودة الحياة في المدينة.

مشيرين إلى أن غياب الصيانة وغياب التفاعل الجدي من قبل البلدية والشرطة يزيد من تدهور الوضع يوماً بعد يوم.