بايرن ميونيخ يقسو على شتوتغارت بخماسية نظيفة بينها "هاتريك" لكاين في نصف ساعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أحرز المهاجم الإنكليزي الدولي هاري كاين ثلاثية "هاتريك" في نصف ساعة بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني، وقاد فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب الى فوز ساحق على مضيفه شتوتغارت بخماسية نظيفة السبت في المرحلة الثالثة عشرة، والحفاظ على سجله خاليا من أي هزيمة في الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل كاين ثلاثيته في الدقائق 66 و82 من ركلة جزاء و88 رافعا رصيده إلى 17 في البوندسليغا، بعدما افتتح النمسوي كونراد لايمر (11) التسجيل وسجل الكرواتي يوسيب ستانيشيتش الرابع (78).

ورفع بايرن رصيده إلى 37 نقطة موسعا الفارق الى 11 نقطة عن لايبزيغ الثاني الذي يلتقي أينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق.

في المقابل، تجمّد رصيد شتوتغارت عند 22 نقطة في المركز السادس بخسارته الثانية تواليا في الدوري.

وأكد العملاق البافاري استعداده الجيد لمواجهة ضيفه سبورتينغ البرتغالي الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأجرى المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ فنسان كومباني تغييرات كبيرة على تشكيلته مقارنة بالمباراة السابقة، حيث بدأ بيوناس أوربيغ في حراسة المرمى بدلا من المخضرم مانويل نوير الذي تسبب بركلتي جزاء في الفوز الأخير على أونيون برلين (3-2) في ثمن نهائي مسابقة الكأس.

كما أشرك الفرنسي دايو أوباميكانو وليون غوريتسكا، في حين أنه أبقى كاين على دكة البدلاء مشركا السنغالي نيكولاس جاكسون بدلا منه.

ومن جانب شتوتغارت، بدأ ماكسيميليان ميتلشتات في مركز الظهير الأيسر، فيما عاد أنجيلو ستيلر إلى خط الوسط، والثنائي دنيز أونداف وجايمي ليفيلينغ إلى الهجوم.

ونجح الضيوف في انتزاع أسبقية مبكرة بهدف رائع بعدما مرر أوليسيه كرة رائعة للايمر الذي أسكنها بكعب قدمه خدعت الحارس ألكسندر نوبل (11).

وهذه التمريرة الحاسمة السابعة لأوليسيه في الدوري هذا الموسم.

وسجل الدنماركي نيكولاس نارتي هدفا لشتوتغارت بكرة رأسية إثر ركلة حرّة من المغربي بلال الخنوس في الشباك، لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) (42).

وكاد بايرن يضاعف تقدمه بتسديدة لجاكسون تصدى لها نوبل (45+4)، ورد أصحاب الأرض بتسديدة للإسباني تشيما أندريس مرّت بجانب القائم (45+8).

ودفع كومباني بكاين والواعد لينارت كارل وألكسندر بافلوفيتش في الشوط الثاني لتنشيط خط الهجوم، وأهدر الكولومبي لويس دياس فرصة محققة من تسديدة داخل المنطقة (65).

ونجح كاين بتعزيز أسبقية فريقه عندما أطلق تسديدة قوية من مسافة 25 ياردة (66).

وأضاف ستانيشيتش الهدف الرابع بعد تسديدة أخطأ نوبل في التقاطها فعانقت شباكه (78).

وزادت الأمور سوءا على شتوتغارت بعد طرد الفرنسي لورينز أسينيون بعد سبع دقائق على دخوله لتسببه في ركلة جزاء إثر استخدامه ذراعه لإبعاد هدف محقق لأوليسيه، فانبرى كاين للركلة بنجاح (82).

وواصل باير ليفركوزن تدهوره في الدوري وتلقى خسارته الثانية تواليا وكانت أمام مضيفه أوغسبورغ 0-2.

سجّل للفريق البافاري هدفيه اليوناني ديميتريوس يانوليس (6) وأنتون كاديه (28).

وتجمد رصيد ليفركوزن عند 23 نقطة في المركز الرابع، بينا رفع أوغسبورغ رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفاز فولفسبورغ على أونيون برلين 3-1، وتنفس الصعداء برفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن منطقة الخطر، بينما تجمد رصيده فريق العاصمة عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتعادل كولن أمام سانت باولي 1-1.

وافتتح اللبناني الأصل سعيد الملا التسجيل لكولن التاسع برصيد 16 نقطة (51)، قبل أن يعادل الإنكليزي ريكي جايد-جونز (90+5) لسانت باولي صاحب المركز 17 قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

وحقّق هايدنهايم فوزا ثمينا على فرايبورغ 2-1.

وبات رصيد هايدنهايم 11 نقطة في المركز 16، فيما بقي رصيد فرايبورغ 16 نقطة في المركز التاسع.