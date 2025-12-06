شهاب من إسطنبول: طريق السلام صعب لكنه خيار الشجعان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، أن القيادة السياسية في الإقليم كانت ولا تزال داعماً أساسياً لعملية السلام في تركيا، مشيراً إلى أن تركيا تُعد شريكاً مهماً تربطها بالإقليم علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية.

وقال شهاب في تصريح لـ كوردستان24، على هامش المؤتمر الدولي للسلام والمجتمع الديمقراطي الذي عُقد في إسطنبول، اليوم السبت 6 كانون الثاني 2025، إن قيادة إقليم كوردستان ظلت خلال السنوات الماضية داعمة ودافعة باتجاه تقدم عملية السلام في تركيا.

وعن أهمية المرحلة الراهنة، أوضح شهاب أن طريق السلام "صعب وطويل"، ولا يسلكه إلا "الأشخاص الشجعان"، مضيفاً أن قرارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون عبدالله أوجلان، تُعد شجاعة يمكن أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة.

وأكد شهاب استعداد إقليم كوردستان لتقديم كل أشكال الدعم لإنجاح المسار السلمي، لافتاً إلى أن تركيا شريك مهم يرتبط بالإقليم بعلاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية، إضافة إلى روابط اجتماعية.

وختم شهاب بالقول إن تحقيق السلام والاستقرار في تركيا ينعكس إيجاباً على العراق عموماً وعلى إقليم كوردستان بشكل خاص، ولذلك يمنح الإقليم أهمية خاصة لهذه العملية وسيواصل دعمها كما كان دائماً.

ترجمة وتحرير: أحمد عبد الرزاق