بالصدفة.. مزارع يكشف عن مقبرة جماعية "نادرة" تعود للعصر الحديدي في منطقة برادوست

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قادت الصدفة البحتة مزارعاً في منطقة "برادوست" التابعة لإدارة سوران المستقلة، إلى اكتشاف أثري "نادر" وغير مسبوق في المنطقة، يتمثل في مقبرة جماعية منحوتة في الصخر تعود إلى العصر الحديدي، وتحديداً قبل نحو 2500 عام.

الاكتشاف الذي وصفه خبراء الآثار بـ"الفريد"، عبارة عن مدفن عائلي أو جماعي نُحت بداخل الصخور على شكل قارب، يبلغ طوله 4 أمتار وعرضه مترين، ويضم رفات بشرية وحيوانية ومقتنيات جنائزية.

قصة الاكتشاف

ويروي المزارع "جلال عزيز" لـ كوردستان 24 لحظة العثور على الموقع قائلاً: "أثناء قيامي بالحفر في أرضي، ارتطم المعول بصخرة أصدرت صوتاً غريباً يوحي بوجود فراغ تحتها. واصلت الضرب حتى انفتحت فجوة، وعندما نظرت إلى الأسفل رأيت جماجم وعظاماً بشرية".

ويضيف عزيز: "أصابني الخوف فتوقفت عن الحفر فوراً، وقمت بإبلاغ قوات الآسايش (الأمن) التي حضرت لتأمين الموقع واستدعاء خبراء الآثار".

11 هيكلاً عظمياً وحصان

وبعد إجراء الفحص الأولي من قبل فريق مديرية آثار سوران، تبين أن القبر يضم 11 هيكلاً عظمياً بشرياً، بالإضافة إلى هيكل عظمي كامل لحصان، وجرتين فخاريتين.

ووفقاً للتحليلات الأولية لنوعية الفخار وطريقة الدفن، يُرجح أن يعود تاريخ الموقع إلى ما بين 500 و 700 قبل الميلاد، أي في حقبة العصر الحديدي.

طقوس "ما بعد الموت" والعبث بالموقع

من جانبه، أوضح مدير آثار سوران، عبد الوهاب سليمان، أن المقتنيات الموجودة تشير إلى طقوس دفن قديمة تؤمن بالحياة الأخرى.

وقال سليمان: "كان القدماء يضعون الطعام والماء والعطور داخل الجرار الفخارية بجانب الموتى، إيماناً منهم بأنهم سيحتاجونها في العالم الآخر".

واستدرك مدير الآثار مشيراً إلى مشكلة واجهت الفريق، وهي "تعرض القبر للعبث من قبل أشخاص غير مختصين قبل وصولنا، مما أدى إلى تضرر بعض الأدلة التي كانت ستساعدنا في تحديد اتجاه الدفن ومعرفة المكانة الاجتماعية للشخصية الرئيسية في المقبرة".

فريق دولي للتنقيب

ويعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه في منطقة سيدكان وبرادوست، مما يفتح الباب أمام احتمالات وجود مواقع أثرية أخرى. ومن المقرر أن يتم تشكيل فريق مشترك من خبراء آثار محليين وبعثات أجنبية للبدء بعمليات تنقيب علمية دقيقة في الموقع مستقبلاً، لكشف المزيد من خبايا تلك الحقبة الزمنية.



تقرير: طيفور محمد - كوردستان24 - سوران