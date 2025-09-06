رونالدو وفيليكس يقودان البرتغال للفوز على أرمينيا بخماسية

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قاد ثنائي نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، منتخب البرتغال لتحقيق فوز كبير أمام مضيفه منتخب أرمينيا بخماسية نظيفة، السبت، على ملعب "فازكين سركيسيان" بالعاصمة الأرمينية يريفان.

المباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، لحساب المجموعة السادسة، وشهدت تألق نجوم البرتغال المحترفين في الدوري السعودي بتسجيل كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ثنائية لكل منهما فيما سجل جواو كانسيلو هدفا.

تقدمت البرتغال بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة برأسية من جواو فيليكس لاعب النصر السعودي بعد تمريرة عرضية من جواو كانسيلو مدافع نادي الهلال السعودي.

وضاعف النجم كريستيانو رونالدو، قائد النصر، النتيجة بعد 21 دقيقة، بعد أن حول تمريرة زميله بيدرو نيتو العرضية مباشرة في الشباك، وأضاف جواو كانسيلو الهدف الثالث من تمريرة فيليكس في الدقيقة 32.

وبعد مرور دقيقة من انطلاق الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الرابع لمنتخب بلاده والشخصي الثاني له بتسديدة قوية، رافعا رصيده إلى 942 هدفا في مسيرته الكروية و140 هدفا دوليا، واختتم جواو فيلكيس الخماسية في الدقيقة 62.

وفي المجموعة الحادية عشرة، حقق المنتخب الإنجليزي فوزا باهتا بملعبه على ضيفه منتخب أندورا بهدفين دون رد، سجلهما كريستيان غارسيا مدافع أندورا بالخطأ في مرماه، وديكلان رايس، في الدقيقتين 25 و67.

وواصلت كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل سلسلة انتصاراتها للمباراة الرابعة تواليا، لترفع رصيدها إلى 12 نقطة وبالعلامة الكاملة بعد أربع جولات، فيما يحتل منتخب أندورا المركز الخامس والأخير بدون نقاط.

وفي نفس المجموعة، فازت صربيا على مضيفتها لاتفيا بهدف دون رد سجله دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، في الدقيقة 12، ليرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد لاتفيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال، فيما تتحدد المقاعد الـ4 المتبقية في ملحق يقام في مارس/ آذار 2026، ويشارك فيه 16 منتخبا.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/ تموز 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.