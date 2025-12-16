نادي زاخو ينال جائزة أفضل جمهور على مستوى العالم

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء 16 كانون الأول 2025، أن نادي زاخو حصل على جائزة أفضل جمهور على مستوى العالم.

وحصل جمهور نادي زاخو على أعلى نسبة تصويت على مستوى العالم بعد ترشيحه من قبل الفيفا للجائزة من قبل الفيفا لعام 2025.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف بالفيفا نتائج التصويت لأفضل جمهور لهذا العام، وتفوق زاخو على منافسيه الأرجنتيني والإسباني، وأصبح أول جمهور في منطقة الشرق الأوسط ينال هذه الجائزة.

من المقرر أن تقام الليلة في الساعة 08:00 بتوقيت أربيل مراسم توزيع جوائز "ذا بيست" بحضور نحو 800 شخص في قاعة فيرمونت كتارا في الدوحة عاصمة قطر، حيث سيتم تكريم الأفضل على مستوى الرجال والنساء، لكن الفيفا أعلن قبل المراسم عن فوز زاخو بجائزة أفضل جمهور لعام 2025 بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت.

ومن المقرر أن يشارك ممثل زاخو في المراسم عبر الإنترنت من الدوحة عاصمة قطر، وسيتم تهنئته من قبل رئيس الفيفا.

في يوم مباراة نادي زاخو أمام نادي الحدود في الموسم الماضي من دوري النجوم العراقي، قام الجمهور بتقديم آلاف علب الحليب للأطفال المصابين بمرض السرطان كلفتة إنسانية، مما دفع الفيفا إلى تقدير هذا الموقف واختياره لجائزة "ذا بيست".