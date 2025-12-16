الفائزون بجوائز «ذا بيست» 2025.. ديمبيلي الأفضل في العالم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الفائزين بجوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2025.

وأقام الفيفا حفله السنوي لجوائز "ذا بيست"، وذلك، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك على هامش استضافتها نهائي كأس القارات للأندية، الأربعاء، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنغو البرازيلي.

الفائزون بجوائز ذا بيست 2025

جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2025، فاز بها الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي، بسبب تحقيقه الرباعية التاريخية مع فريقه السابق، باريس سان جيرمان.

وفيما يخص جائزة أفضل جمهور في العالم، فقد حصل عليها نادي زاخو بإقليم كوردستان.

أما جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم 2025، فقد حصل عليها، سانتياغو مونتيل لاعب إنديبندينتي الأرجنتيني.

وفاز أندرياس هارلاس نوكينغ بجائزة اللعب النظيف، علماً بأنه يعمل طبيباً للفريق الألماني إس إس في يان ريغنسبورغ.

وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب في العالم 2025، فقد توج بها الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، بعد قيادته الفريق للفوز بـ5 ألقاب خلال ذلك العام.

وبالانتقال إلى الجائزة الأهم، فقد فاز الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في العالم 2025، بينما حققت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة جائزة أفضل لاعب في العالم 2025.