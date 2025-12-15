المغرب يحجز مقعداً في نهائي كأس العرب بتغلّبه على الإمارات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حجز منتخب المغرب مقعداً في نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر، بعد تغلبه اليوم على المنتخب الإماراتي بثلاثية نظيفة.

وسجّل أهداف المغرب كريم البركاوي- أشرف المهيداوي وعبد الرزاق حمد الله.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب المغرب إلى المباراة الختامية بانتظار الفائز من مباراة الجزائر والأردن التي ستقام مساء اليوم الاثنين ضمن المنافسات نفسها.

وانطلقت بطولة كأس العرب 2025 بنسختها الحادية عشر في قطر للفترة من 1 ولغاية 18 كانون الأول/ ديسمبر الحالي بمشاركة 16 منتخباً عربياً.