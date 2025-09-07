مركز ميترو يدين اقتحام مكاتب المنظمات المحلية والأجنبية

منذ 20 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أدان مركز ميترو في بيانٍ له، اليوم 7 أيلول 2025، اقتحام مكاتب المنظمات المحلية والأجنبية، معلنا أن الاقتحام المسلّح على مكتب المنظمات المحلية والدولية يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحمل خطر تحويل إقليم كوردستان إلى بيئة غير آمنة لعمل المنظمات الدولية.

ووفق البيان، يقع المكتب المعروف باسم "بايا" في منطقة سَرچنار بمدينة السليمانية، بالقرب من منزل رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وفندق لالەزار.

وأضاف البيان: يضم المكتب عددًا من المنظمات الثقافية والبيئية والدولية، من بينها: منظمة المستفيدين لتطوير الشباب، وكالة بايا، آرت پلس، حماة مياه العراق وكوردستان، ومنظمة UPP.

وتابع: منظمة UPP، المعروفة أيضًا باسم Un Ponte Per (جسر إلى)، هي منظمة إيطالية مستقلة غير ربحية تعمل على بناء جسور السلام وتعزيز منظمات المجتمع المدني في مناطق الصراع مثل العراق والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال مشاريع تنمية المجتمع، والشباب، وتمكين النساء، ودعم اللاجئين.

وبحسب بيان ميترو ، نقلاً عن مصادر خاصة رفضت الكشف عن هويتها، فإن قوة مسلحة اقتحمت صباح الجمعة، 22 آب 2025، المبنى الذي يضم مكاتب هذه المنظمات أثناء الاشتباكات الدموية في محيط فندق لالەزار سَرچنار.

وقال المركز: تبيّن اليوم أن المسلحين استولوا على جميع محتويات مكاتب المنظمات، ومنها: صندوق يحتوي أموال مشاريع، أربعة طابعات ملوّنة وأبيض وأسود، هاتف ستالايت "سورية"، عدة حواسيب مكتبية ومحمولة، ومجموعة من شاشات العرض، ثلاث كاميرات من نوع سوني وكانون، أجهزة "واي فاي" (Asia Cell، Fast Link، IQ)، آلة عدّ النقود، شاشات تلفاز، جوازات سفر موظفين، سماعات رأس، مكبّرات صوت، هواتف نقالة، وعدد من أجهزة UPS. كما استولى المسلحون حتى على مقتنيات بسيطة مثل فرشاة أسنان وأدوات حلاقة للموظفين.

كما استولوا على ماكينة خياطة، وماكينة تطريز، وأدوات كهربائية، محفظة نقود وحقائب.

وبحسب البيان، أجرى مركز مترو اتصالاته بعد سماع الخبر، وتأكد من صحة المعلومات، لكنه أبدى استغرابه من صمت هذه المنظمات وعدم استعدادها للتصريح منذ ما يقارب أسبوعين.

وأكد المركز أن الهجوم على مبنى يضم مكاتب عدة منظمات محلية ودولية، ونهب ممتلكاته ونقلها إلى مكان مجهول، يعدّ اعتداءً غير قانوني، ويعرقل بشكل مباشر عمل هذه المنظمات، كما يهدد بجعل إقليم كوردستان منطقة خطرة لعمل المنظمات الدولية.

وأوضح أن هذه المنظمات لا علاقة لها بالصراع السياسي والمسلح الأخير. ولتبرير مصادرة ممتلكات هذه المنظمات، يُطالب باعتذار وتعويض عن خسائرها.

تأسس مركز ميترو في آب 2009 بمبادرة مجموعة من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبدعم من معهد صحفيي الحرب والسلام (IWPR) الأميركي.

ومنذ ذلك الحين نشر 14 تقريرًا سنويًا حول أوضاع حرية الصحافة. منذ انطلاقه، تلقى دعمًا من منظمات دولية مثل IWPR، المنظمة الشعبية النرويجية (NPA)، الدعم الإعلامي الدولي (IMS)، مركز الخليج لحقوق الإنسان، وزارة الخارجية الأميركية، Internews، والمعهد الجمهوري الدولي (IRI).