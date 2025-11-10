رجلٌ يقتحم قناة تلفزيونية في تركيا للثأر من إهانة زوجته

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة إسطنبول، اليوم الإثنين، حادثة مثيرة للجدل بعد أن اقتحم رجل مسلح مبنى قناة تلفزيونية شهيرة، انتقاماً من مذيع أهان زوجته التي تعمل حارسة أمن بالمكان.

وأظهر مقطع فيديو متداول من داخل مبنى قناة "بي إن سبورتس" الرياضية في منطقة "ساريير"، الرجل الغاضب، ويدعى كمال (42 عاماً)، وهو جالس خلف أحد المكاتب ويحمل مسدساً، في محاولة لمواجهة المذيع غونتيكين أوناي وإجباره على الاعتذار لزوجته بعد مشادة حدثت في اليوم السابق.

وأدى تصرف الرجل إلى حالة من الذعر بين العاملين في القناة، قبل أن تتدخل قوات الأمن الخاصة وتسيطر على الموقف، وتتمكن من إقناع المهاجم بالاستسلام.

وتبين لاحقاً أن المسدس الذي كان بحوزته غير حقيقي، الأمر الذي أنقذ الحادث من أي أضرار جسدية، وفق صحيفة العين.

واستمرت الحادثة لمدة ساعة تقريباً منذ بداية الاقتحام وحتى انتهائها، ولم يكن المذيع المستهدف موجوداً في المبنى أثناء الواقعة، حيث كان قد طلب وجبة طعام من الخارج أثناء البث المباشر لمباريات الدوري التركي الممتاز.

وأوضحت تقارير محلية أن حارسة الأمن رفضت إدخال الطلب وفق الإجراءات المتبعة، لتتلقى اتصالاً من المذيع أوناي الذي شتمها وأهانها، ما دفع زوجها للتدخل في اليوم التالي، وتنفيذ اقتحام القناة للثأر لزوجته.

انتهت الواقعة دون إصابات، فيما تم تسليم الرجل للشرطة لاستكمال التحقيقات.