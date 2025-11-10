أمن أربيل يعتقل متهماً باختطاف طفل بعد فراره إلى بغداد

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أمن أربيل، اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عن القبض على متهم متورط في اختطاف طفل من المدينة وتهريبه إلى بغداد.

وقالت المديرية في بيان رسمي إن الحادثة تعود إلى عام 2024، عندما تم الإبلاغ عن اختطاف طفل في أحد أحياء أربيل، فباشرت فرق الأمن التحقيقات لتعقب المتهم وتحديد هويته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، المدعو (س. ر. ح)، فرّ إلى بغداد، ما دفع قاضي التحقيق في مديرية أمن أربيل لإصدار مذكرة قبض بحقه.

وأضافت المديرية أنه بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وأثناء عودة المتهم إلى مدينة أربيل، تم توقيفه بالتنسيق مع مديرية أمن المنافذ، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.