بيان من اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان حول خسوف القمر

منذ 20 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، أن الخسوف والكسوف ظاهرتان كونيتان طبيعيتان، وليستا جديدتين، بل سبق وحدثتا عبر التاريخ.

جاء ذلك تعليقاً على حدوث خسوف كلي نادر للقمر مساء اليوم الأحد، وتشهدها مدن إقليم كوردستان.

وفقاً للعلماء والفلكيين، سيستمر الخسوف نحو 5 ساعات و27 دقيقة، فيما سيستغرق طوره الكلي قرابة ساعة و22 دقيقة.

وسيبدأ الخسوف في العاصمة أربيل عند الساعة 6:29 مساءً، ويصل إلى ذروته عند الساعة 9:12 مساءً، فيما ستكون نهايته عند الساعة 11:55 مساءً.

وجاء في بيان اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان:

قال الله تعالى في القرآن الكريم: (وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ).

إن الخسوف والكسوف ظاهرة كونية وطبيعية، وقد بيّن العلم أسباب حدوثها، وهي ليست جديدة إذ وقعت مراراً عبر التاريخ.

وفي الثقافة الإسلامية يُعدّ الخسوف والكسوف من العلامات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى، ولذلك فإن أداء الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار عند وقوعها من السنن الواجبة الإحياء.

وفي الوقت نفسه، فإن هذه الظاهرة الفلكية والكونية دعوة للتأمل والتفكر في عظمة قدرة الله سبحانه، وكيف يسير هذا الكون وفق نظام دقيق وقوانين فيزيائية وهندسية مدهشة ومترابطة.

وبحسب معلومات الفلكيين، فإن مساء اليوم الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025 سيشهد إقليم كوردستان خسوفاً للقمر، وبناءً على ذلك، ومن منطلق الشعور الديني، ندعو الأئمة والمسلمين إلى إحياء سنة صلاة الخسوف والإكثار من الدعاء وطلب الخير.