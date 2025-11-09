بدء الاستعدادات لموسم حج 2026 في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان / المديرية العامة للحج والعمرة، عن بدء الاستعدادات الخاصة بموسم حج عام 2026، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، عبر إجراء اختبارات للمُرشدين الدينيين.

وذكرت الوزارة أن الاختبار سيُجرى على كتابي “منهاج النووي – كتاب الحج” و “فقه المنهجي – كتاب الحج”، حيث تم تشكيل لجنة مختصة من العلماء وأصحاب الخبرة، بتوجيه مباشر من وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الدكتور پشتیوان صادق، للإشراف على عملية التقييم.

وسيُجرى الامتحان في وقت واحد عند الساعة 9:00 صباحًا في ثلاث مدن رئيسية:

الموقع عدد المشاركين مكان الاختبار

هولير وإدارة سوران 150 مُدرِّسًا دينيًا مسجد سەواف – هولير

السليمانية، حلبجة، مُدرّسو المحافظات الأربع مسجد ماموستا عبدالکريم

كرميان، رابرين – السليمانية

دهوك وإدارة زاخو مُدرّسو المحافظة والإدارة مسجد جودي – دهوك

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 400 مُدرّس ديني قدّموا طلباتهم إلكترونيًا هذا العام ليكونوا مرشدين دينيين لحجاج كوردستان، وذلك بعد اعتماد نظام التسجيل المفتوح لأول مرة بتوجيه من رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، داخل إطار حكومة الإقليم التاسعة، والذي سمح لأي مواطن بالتسجيل دون وساطة أو دفع أية مبالغ مالية.

وأضافت الوزارة أن عملية اختيار المرشدين ستكون شفافة بالكامل، حيث سيتم اختيار الناجحين ممن يحصلون على درجة لا تقل عن 75%، ولا يُقبل من تقل درجاتهم عن ذلك للمشاركة في موسم حج 2026.

كما أكدت الوزارة أن حكومة الإقليم قدمت خلال السنوات الماضية خدمات مجانية واسعة للحجاج والمعتمرين، حيث تم إرسال أكثر من 180 مُدرّسًا دينيًا كمُرشدين ومفتين للحج دون مقابل مادي، فضلًا عن استفادة أكثر من 700 مُدرّس ديني من رحلات عمرة مجانية، وما زال البرنامج مستمرًا.